Нижний сегодня: главные события дня Общество

Обнародованы новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев

Сегодня – 28 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 335 человек, в том числе 163 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"

Мост через реку Вичкинза расположен на трассе северо-восточного обхода села Дивеево. Мтроительство автомобильной дороги общей протяженностью 4,9 км ведется в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Жителей Нижнего Новгорода предупреждают о возможном запахе газа в воздухе 28 июля

Сегодня "Газпром газораспределение Нижний Новгород" проводил плановые работы на газопроводе высокого давления в поле около д. Кузнечиха в Советском районе. Работы заключались в стравливании газа в атмосферу.

Грозы надвигаются на Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 28 июля из-за гроз могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Нижегородцы определились с эскизом памятника Александру Невскому

На эскизе изображен Александр Невский верхом на коне перед одноименным собором святого благоверного князя. Этот вариант выбрали 47,1% проголосовавших. По мнению авторов, этот образ вызывает ассоциации с русским былинным героем. Теперь коллективу-победителю будет предложено создать рабочую модель монумента.

Уголовное дело возбуждено на следователя, который ранее отпустил автозаводского маньяка

Обвиняемый в убийстве девушки в Автозаводском районе также может быть причастен к надругательствам как минимум над двумя несовершеннолетними девочками. В ходе расследования убийства выяснилось, что после выяснения одного из эпизодов о попытке изнасилования несовершеннолетней, следователь отпустил мужчину, не предъявив ему обвинения. Сейчас по данному факту в отношении следователя возбуждено дело.

Татьяна Маврина назначена директором нижегородского театра оперы

Ранее она занимала должность первого заместителя министра культуры Нижегородской области. До назначения Татьяны Мавриной пост директора и художественного руководителя совмещал дирижер, хормейстер и пианист Александр Топлов. Сейчас за ним сохраняется только пост художественного руководителя.

Комитет ЗС НО поддержал инициативу об освобождении перевозчиков от транспортного налога

В связи с распространением коронавирусной инфекции произошло значительное снижение пассажиропотока. Вместе с тем, перевозчики исполняют взятые на себя обязательства. Законопроект предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют регулярные перевозки автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.