лукойл
Последние новости рубрики Политика
29 июля 2020 09:01  [83] Глеб Никитин и Сергей Собянин провели рабочую встречу
28 июля 2020 13:36  [360] Управленцы из Нижнего Новгорода и Дзержинска прошли обучение в бизнес-школе Сколково
28 июля 2020 10:32  [193] Наталья Назарова проверила реализацию нацпроектов в Богородске
25 июля 2020 10:26  [618] "Органы следствия Нижегородской области всегда отличались высочайшим профессионализмом", - Глеб Никитин
25 июля 2020 09:27  [572] "Торговля укрепляет отношения между людьми", - Евгений Лебедев
25 июля 2020 09:15  [564] "Отрасль торговли в России - одна из лучших в мире", - Глеб Никитин
24 июля 2020 13:26  [562] "Диктант Победы" пройдет на крупных промышленных предприятиях в "Городах трудовой доблести"
24 июля 2020 12:16  [725] Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров останется под арестом до конца августа
24 июля 2020 10:36  [541] АНО "Диалог" отметил нижегородский ЦУР как один из лучших в стране
23 июля 2020 16:57  [752] Глеб Никитин предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды
Политика

Глеб Никитин и Сергей Собянин провели рабочую встречу

29 июля 2020 09:01  [83] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин провели рабочую встречу 28 июля 2020 года в Москве. Главной темой стало обсуждение подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Главы регионов обсудили реализацию совместных мероприятий и проектов, приуроченных к юбилею, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В следующем году можно будет по-новому раскрыть уже традиционные культурные мероприятия, например, Дни Москвы в Нижегородской области. Хотелось бы обязательно провести и Дни Нижегородской области в столице. Считаю важным, чтобы жители и гости Москвы могли как можно больше узнать о нижегородском регионе. Конечно, мы ждем делегацию столицы в основные даты празднования юбилея Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

"Опыт и поддержка Москвы для нас очень важны при реализации проектов к 800-летию. Работа ведется по целому ряду направлений, в частности, это касается благоустройства города и реставрации объектов культурного наследия", - добавил губернатор Нижегородской области.

"Нижний Новгород сыграл очень важную роль в истории Москвы и России в целом. Уверен, что 800-летие города станет дополнительной возможностью для развития наших взаимоотношений", - сказал Сергей Собянин.

По итогам встречи было принято решение о разработке соглашения о сотрудничестве в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph