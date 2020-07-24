Глеб Никитин и Сергей Собянин провели рабочую встречу Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин провели рабочую встречу 28 июля 2020 года в Москве. Главной темой стало обсуждение подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Главы регионов обсудили реализацию совместных мероприятий и проектов, приуроченных к юбилею, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В следующем году можно будет по-новому раскрыть уже традиционные культурные мероприятия, например, Дни Москвы в Нижегородской области. Хотелось бы обязательно провести и Дни Нижегородской области в столице. Считаю важным, чтобы жители и гости Москвы могли как можно больше узнать о нижегородском регионе. Конечно, мы ждем делегацию столицы в основные даты празднования юбилея Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

"Опыт и поддержка Москвы для нас очень важны при реализации проектов к 800-летию. Работа ведется по целому ряду направлений, в частности, это касается благоустройства города и реставрации объектов культурного наследия", - добавил губернатор Нижегородской области.

"Нижний Новгород сыграл очень важную роль в истории Москвы и России в целом. Уверен, что 800-летие города станет дополнительной возможностью для развития наших взаимоотношений", - сказал Сергей Собянин.

По итогам встречи было принято решение о разработке соглашения о сотрудничестве в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.