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Общество

Житель Дзержинска отправлен на исправительные работы за оскорбление судьи

29 июля 2020 10:24  [95] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Житель Дзержинска отправлен на исправительные работы за оскорбление судьи. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области 29 июля 2020 года.

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года в дневное время подсудимый, находясь в зале суда участвовал в заседании по гражданскому делу в качестве ответчика по исковому заявлению АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" о взыскании задолженности за поставленный газ.

В ходе заседания подсудимый публично, в присутствии свидетелей вызывающе вел себя и в неприличной форме оскорбил мирового судью в нецензурной форме.

Приговором суда ему предстоит принять участие в исправительных работах сроком 1 год 8 месяцев с удержанием 20 % в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. Мужчине 54 года.

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