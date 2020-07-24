Холдинг "Группа Родина"

"Rodina Group" - строительная компания, которая давно заявила о себе на рынке недвижимости. Совсем недавно компания начала работу над новым проектом, который будет украшать район Новой Москвы.

Строительство стартовало в январе 2020 года. Жилье, которое предоставит компания, будет отличаться от привычных многоэтажек. Его по праву можно назвать инновационным.

Возведение микрорайона будет осуществляться за средства дольщиков. Готовый проект представляет собой не только серые дома. Жилой комплекс будет состоять из спортивной площадки, детского сада, школы и парка. Каждый житель микрорайона получит от проживания тут не только эстетическое удовольствие. Для разработчиков проекта важно, чтобы человек развивался всесторонне и не стремился найти развлечение, работу или знания где-то на стороне. В итоге должен получиться небольшой городок, где все есть под рукой и никуда не нужно бежать.

Данный район уже обжит. Тут проживает немало творческих личностей, которые готовы помочь людям развиться и выразить свои желания. Rdd.design до мелочей продумали инфраструктуру. Креативные личности смогут найти свое место и продемонстрировать свой талант. Спортивные площадки и комплекты, школы, детские сады, образовательные центры и курсы повышения квалификации готовы распахнуть свои двери для тех, кто хочет реализовать себя и дать хорошее воспитание своим детям. Лучшие педагоги и тренеры готовы поделиться опытом со своими учениками.

Группа Родина выбрала это место не случайно. Перед руководителями стояла задача построить не просто жилой комплекс, а возвести микрорайон, где будут жить и творить творческие личности, которые прославят себя и свою родину.

Люди, которые живут здесь с давних пор, уже сформировали творческую среду в данном месте. От потомков требуется продолжение работы над чем-то новым и уникальным.

Концепция, которую предложила компания, признана уникальным проектом. Предполагается, что в ближайшее время микрорайон станет центром притяжения творческих личностей и тех, кто уважает искусство, культуру и музыку. О Новой Москве мы услышим и будет гордиться.

Раньше, это место считалось деревней. Но в последнее время многое изменилось. Стоит только реализовать проект и новый кластер станет чем-то особенным. Территория, на которой трудится застройщик, станет настоящим арт-объектом, который будет интересен не только местным жителям, но и гостям столицы.

Что касается экосистемы, то тут также все продумано до мелочей. Обустроенная лесопарковая зона предназначена не только для прогулок и отдыха. Спортсмены могут проводить занятия и тренировки в специально отведенных местах, велодорожки позволяют проводить свободное время с пользой.

Отдельно находятся места, предназначенные для спокойного отдыха и тихих прогулок. Подобная атмосфера затягивает и оставляет неизгладимое впечатление.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.