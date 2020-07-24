"Некоторые кандидаты в думу на протестах хотят обратить на себя внимание", - Андрей Вовк Общество

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк прокомментировал протестные акции в отношении благоустройства парка "Швейцария"

"Вокруг парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде снова бурлят страсти. "Защитники парковой чести" никак не хотят, чтобы к 800-летию Нижний получил хорошую благоустроенную территорию. Безусловно, вопросы к реконструкции парка остаются: и к подрядчику, и к проекту, и к сумме. По моему мнению, городские власти поздно включили общественность в обсуждение проекта, поэтому сейчас мы и получаем такие очаги недовольства", - считает Андрей Вовк.

"Но есть и другая, политическая сторона реконструкции парка и всех протестных акций вокруг него. Сейчас идут выборы в думу Нижнего Новгорода, и многие кандидаты, особенно несистемные, пытаются хоть как-то обратить на себя внимание. Среди людей, выстраивающихся в живые цепи около парка, таких немало, и это печально. Личный пиар и политическая выгода стоят выше благоустройства ради сотен тысяч горожан, которые хотят видеть парк безопасным, чистым, светлым, хотят гулять там с детьми, наслаждаться природой", - добавил он.

"Выборы пройдут, а неблагоустроенный парк "Швейцария" останется. И что скажут все эти кандидаты своим избирателям? Мы отстояли парк? Для кого, для чего? Сейчас нужно не мешать реконструкции, на которую выделены федеральные деньги, а контролировать её. У нас в городе достаточно экспертов, специалистов, общественников, которые могут и готовы применить свои знания на благо, а не во вред "Швейцарии", подытожил общественник.