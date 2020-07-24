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Общество

"Живые цепи" у парка "Швейцария" - это не что иное, как политический заказ", - Михаил Кузнецов

29 июля 2020 13:30  [110] Общество

Депутат думы Нижнего Новгорода, председатель постоянной комиссии по экологии Михаил Кузнецов прокомментировал протестные акции против благоустройства парка "Швейцария"

"Отношение к проекту благоустройства парка "Швейцария" у меня, однозначно, позитивное. Мы добивались финансирования этого проекта очень долго. Хочу напомнить, что это федеральные средства, то есть из бюджета Нижнего Новгорода мы ничего не тратим. Это долгожданный подарок к 800-летию города", - говорит Михаил Кузнецов.

"Но вместо того, чтобы порадоваться, что у нижегородцев появится современный благоустроенный парк отдыха, который раньше мы не могли себе позволить, некоторые люди начинают зарабатывать на этой истории политические очки, причём говоря неправду и вводя жителей в заблуждение", - предполагает он.

"Я считаю, что "живые цепи" у парка "Швейцария" - это не что иное, как политический заказ. Уже много раз и на комиссиях, и на общественных слушаниях всё обсудили, рассмотрели, ответили на вопросы и экологов, и жителей города", - объяснил депутат.

"На прошлой неделе мы встречались с ветеранами Приокского района - людьми, которые своими руками сажали этот парк, ухаживали за ним. Это те самые комсомольцы, в честь которых в свое время был назван этот парк, - имени Ленинского Комсомола. И ветераны очень рады тому, что, наконец-то, парк будет облагорожен, появятся новые зеленые насаждения и многое другое", - рассказал Михаил Кузнецов.

"Конечно, в любой ситуации можно вытаскивать негатив и на этом пиариться. Такие люди, увы, есть. Только они не имеют отношения ни к парку, ни к Приокскому району, ни к правде", - подытожил депутат.

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