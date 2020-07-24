Глеб Никитин отчитался о работе с обманутыми дольщиками Политика

Губернатор Глеб Никитин отчитался о деятельности регионального правительства за 2019 год на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 июля 2020 года. Он представил отчет по разным показателям. Одно из направлений - работа с обманутыми дольщиками.

Он рассказал, что за первое полугодие 2020 года в Нижегородской области восстановлены права более 4 тысяч участников долевого строительства многоквартирных домов.

"Отмечу, что наш опыт решения проблем совместно с федеральным Фондом по эффективности и объемам признан фактически лучшим в стране. Всего в этом году перед нами были обязательства по восстановлению прав порядка 5 тысяч человек. В результате плодотворного сотрудничества, даже несмотря на сложившуюся ситуацию, за первое полугодие 2020 года уже восстановлены права более 4 тысяч обманутых дольщиков. До конца года они будут реализованы в полном объеме", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также напомнил, что благодаря привлечению в область публично-правовой компании - Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства - в июле 2019 года была возобновлена стройка на одном из самых проблемных объектов – в жилом комплексе "Новинки Smart City".

"О вводе первых четырех домов в 2019 году я доложил еще в декабре, когда 256 дольщиков получили долгожданные квартиры. На сегодняшний день еще два дома введены в эксплуатацию, и следующие два вводятся до конца текущего квартала. Кроме того, до конца 2020-го намечен ввод в эксплуатацию еще семи домов. Окончательное же завершение строительства масштабного объекта планируется в 2021-м, в год 800-летия Нижнего Новгорода, что будет являться знаковым событием для региона", - добавил Глеб Никитин.

Добавим, что цокольный этаж школы начали строить в ЖК "Новинки Smart City" в конце июля этого года. Жилой комплекс изначально был рассчитан на 25 домов.

Основные показатели отчета губернатора по другим направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018-м.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.