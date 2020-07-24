Нижегородские льготники получат от федерации 3 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 2,9 млрд рублей будет выделено Нижегородской области из федерального бюджета. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Эти средства предназначены для льготников - отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, то есть тем, кто оплачивает лишь половину стоимости жилищно-коммунальных услуг, а остальное берет на себя государство.

Выделяемые из федерального бюджета средства будут направлены на предоставление льгот именно этой категории граждан.

Стоит отметить, что всего между регионами РФ из федерального будет перераспределено более 9 млрд рублей, треть из которых предназначена для Нижегородской области.