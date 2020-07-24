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Экономика

Первая в стране лаборатория диагностики патогенов почв и растений появится в Нижегородской области

30 июля 2020 14:24  [77] Экономика

Первая лаборатория диагностики патогенов почв и растений появится в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

С мая этого года в Нижегородской области в рамках проекта "Иннагро" проводятся испытания российских биопрепаратов на растениеводческих и животноводческих предприятиях. Инициатива принадлежит негосударственному институту развития "Иннопрактика".

"Использование биопрепаратов в сельском хозяйстве предполагает увеличение производства продукции отрасли, повышение ее качества и, что немаловажно, позволяет получить в итоге экологически чистый продукт. Препараты, которые проходят испытания, разрабатывают отечественные лаборатории, их применение даст возможность предприятиям не зависеть от поставок импортных аналогов", - рассказал Андрей Саносян.

Испытания проводятся на площадках нескольких крупных нижегородских агропредприятий. На их базе проверяется воздействие биостимуляторов роста, биофунгицидов и биоинсектицидов на растения и почвы. В животноводстве исследуют действие биологического консерванта для заготовки кормов. Испытания пробиотической кормовой добавки для крупного рогатого скота стартуют в ближайшее время.

"Итоги испытаний планируется подвести в сентябре. При этом в ходе реализации проекта "Иннагро" стало очевидно, что региону необходима своя диагностическая лаборатория, в которой будут проводить анализ почв и растений на патогены. Также планируется создать службу агросопровождения, специалисты которой будут анализировать исследования и оказывать методическую поддержку предприятиям области. Это существенно повысит уровень качества проводимых испытаний", - отметил Андрей Саносян.

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