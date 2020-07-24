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Политика

"В 2019 году наш регион добился заметных успехов по всем ключевым показателям", - Николай Шкилев

30 июля 2020 15:32  [93] Политика

"Слушая доклад губернатора Глеба Никитина, мы могли сравнивать результаты работы в 2018 и 2019 годах. Очевидно, что в прошлом году наш регион добился заметных успехов по всем ключевым показателям", - сказал депутат Заксобрания Нижегородской области Николай Шкилев.

"Важно, что в первую очередь губернатор остановился на социальных вопросах. Действительно, многодетные семьи, малообеспеченные граждане понимают, что власть заботится о них, выделяя дополнительные средства, обеспечивая земельными участками", - отметил Николай Шкилев.

"Прогресс есть по всем пунктам, затронутым в докладе. Увеличилось производство в промышленности и сельском хозяйстве. Созданы научные центры, а ведь для достижения высоких результатов необходимо, чтобы наука объединялась с практикой", - добавил Николай Шкилев.

"Отмечу, что во время доклада прозвучало справедливое требование губернатора: надо резко увеличивать производительность труда во всех сферах. Думаю, все задачи и предложения, высказанные Глебом Никитиным, будут поддержаны и депутатами, и нижегородцами", - заключил Николай Шкилев.

Основные показатели отчета губернатора по разным направлениям 

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018 годом.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей. 

Миграционный прирост в Нижегородской области за прошлый год составил 6430 человек

Построено семь ФАПов.

Отремонтировано 828 км дорог.

Объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год.

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