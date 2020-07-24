Нижегородская область инициирует на федеральном уровне предоставление льгот гостиницам Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 июля приняли решение направить в Госдуму ФС РФ проект изменений в налоговый кодекс. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о федеральном законе "О внесении изменений в статьи 164 и 170 части второй Налогового кодекса РФ". Документ был внесен в региональный парламент губернатором.

Изменения направлены на поддержку гостиничного бизнеса. Для гостиниц предлагается снизить ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 7%. Отметим, что до 1 января 2019 года для гостиниц ставка НДС составляла 18%, а с 1 января 2019 года она увеличилась до 20%. В результате данных нововведений российский туристический продукт снизил конкурентоспособность на международном рынке туристских услуг.

Ставка в 7% применяется в большинстве стран мира, где туризм является приоритетным сектором экономики и используется как драйвер инвестиционной активности.

Снижение ставки НДС до 7% (по аналогии с налоговыми ставками в Германии) позволило бы инвесторам сократить сроки окупаемости проектов с 25 лет до 18 лет, повысив тем самым конкурентоспособность туристического продукта по цене и качеству. Также это позволило бы улучшить инвестиционный климат и привлекательность гостиничной отрасли для вложения капитала, а действующим отельерам понизить стоимость турпродукта, направить средства на повышение квалификации персонала и уровня сервиса, обновление основных фондов и цифровизацию.

В 2020 году гостиничный бизнес потеряет до 70% доходов, что приведет к увеличению сроков окупаемости проектов, риску закрытия отелей, потере большого количества рабочих мест.

В пресс-службе сообщили также, что по экспертной оценке в результате сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом, в РФ могут закрыться около 20% гостиниц, что приведет к бюджетным потерям, которые будут больше, чем сумма уплаченного налога.

В настоящее время развитие внутреннего туризма наиболее актуально, поскольку в период распространения коронавируса, отрасль туристической индустрии признана наиболее пострадавшей. На ее восстановление потребуется предположительно от 6 месяцев до 1 года, и основной туристический поток, вероятнее всего, будет направлен на внутренний туризм.

Поэтому, по мнению разработчиков законопроекта, целесообразно поддержать российский туристический продукт посредством снижения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 7%.

Принятие проекта федерального закона будет способствовать преодолению негативных последствий в более короткие сроки.

"НДС – это налог, 100% которого идет в бюджет федерации. Как правило, меры налоговой поддержки пострадавших отраслей экономики производятся за счет бюджетов субъектов РФ. То есть это первая законодательная инициатива об оказании помощи определенной отрасли за счет федерального бюджета. Будем внимательно следить за тем, как эта инициатива будет проходить рассмотрение в Федеральном Собрании", - прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.