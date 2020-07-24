Еще 1,3 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию проекта "Оздоровление Волги" Общество

Еще 1,3 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" в этом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время отчета перед депутатами ОЗС и на заседании с главами МСУ.

"Минстрой РФ отметил Нижегородскую область, как единственную в стране, которая на 100% готова к реализации федерального проекта. Именно поэтому на 2020 год региону были дополнительно выделены средства на строительство и реконструкцию объектов водоотведения в рамках "Оздоровления Волги". Сейчас у нас уже готовы и получили положительное заключение госэкспертизы 10 проектов, подразумевающие строительство как самих очистных сооружений, так и канализационных сетей", - сказал Глеб Никитин.

Строительство объектов водоотведения предполагается в Павловском, Ветлужском, Ардатовском, Лукояновском, Вачском, Володарском, Краснооктябрьском районах, а также в Чкаловске и г.о. Перевозский.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чертков добавил, что теперь перед муниципалитетами стоит задача оперативно организовать конкурсы по выбору подрядчиков и начать строительно-монтажные работы.

"Кроме того, в регионе продолжается разработка еще порядка трех десятков проектов систем водоотведения. Часть из них уже находится на этапе прохождения госэкспертизы. Федеральные средства также позволят приступить к их реализации уже в этом году", - добавил Андрей Чертков.

Глеб Никитин напомнил, что до конца 2020 года в Нижегородской области, благодаря реализации национального проекта, будет введено в строй 15 очистных сооружений, строительство которых началось в прошлом году.

Отметим, что ранее Глеб Никитин предложил ускорить прохождение согласований при реализации нацпроекта "Экология".

Напомним, основная задача федерального проекта "Оздоровление Волги" - сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Ранее сообщалось, что работы по проекту "Оздоровление Волги" завершились на Бору.