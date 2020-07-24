Нижегородские перевозчики в кризисных ситуациях теперь смогут самостоятельно выбирать маршруты Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания региона на заседании 30 июля поддержали изменения в региональный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Нововведения позволят перевозчикам в период действия на территории области, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. Также перевозчики смогут самостоятельно принимать решения об изменении маршрута, перечня остановочных пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о полном прекращении перевозок пассажиров.

Как было отмечено в ходе заседания, нововведения обусловлены тем, что чрезвычайной ситуации влекут существенное сокращение объемов перевозок пассажиров или ограничение использования остановочных пунктов, что влияет на экономическую деятельность перевозчика.

"Ситуация с пандемией коронавируса заставляет нас искать новые решения. Данная законодательная инициатива позволяет в экстренных ситуациях принять необходимые меры реагирования и помочь организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров. Все мы знаем, как пострадала транспортная отрасль из-за коронавируса. Уверен, что нововведения, которые сегодня поддержали депутаты, позволят транспортным компаниям оптимизировать свою деятельность и снизить их издержки", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.