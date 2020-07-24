Преимущества ритуальной службы в Беларуси

Практически каждый взрослый человек, хотя бы раз в жизни, сталкивался с потерей близкого. Это мог быть хороший друг, знакомый, или родственник. Тяжело передать словами потрясение самого близкого круга людей в этот момент. Похоронное агентство призвано помочь членам семьи умершего в такие моменты. Профессиональные специалисты готовы взять на себя всю ответственность за каждый этап в организации ритуальных процессий.



Что делать в первую очередь?



В случае неожиданной смерти одного из близких, один из членов семьи должен сделать две вещи: вызвать полицию и скорую помощь, чтобы они подтвердили факт смерти, а также можно связаться с похоронным бюро и вызвать на место ритуального агента. Рекомендуется проконсультироваться с представителем ритуальной службы по каждому вопросу из возникших. Такой подход позволит убедиться в том, что был сделан правильный выбор и усопший будет сопровожден в последний путь по всем установленным правилам.



ООО "Похоронная служба Ритуал" не разделяет своих клиентов по финансовому или статусному признаку. Единственная цель компании - предоставить всем жителям страны одинаково хорошее обслуживание, только в этом случае представители бюро смогут гордиться своей работой. Достойные похороны доступны абсолютно каждому, для этого предусмотрено несколько основных планов: бюджетный, стандартный и расширенный. Стоимость тарифа зависит от количества доступных опций, в базовом варианте сервис предоставляет все самые необходимые услуги для организации полноценного погребения.



К ряду приоритетных услуг относят:





Хранение тела в морге - усопший доставляется в место окончательной регистрации для подготовки к дальнейшим частям процессии.

Организация похорон - сервис берется за поиск место на кладбище, оформление могилы и транспортировку покойного.

Религиозные обряды - священнослужитель выполняет традиционные действия, в зависимости от вероисповедания умершего (православие, католичество, ислам, иудаизм).



В компании работают современные специалисты без каких-либо предрассудков, что гарантирует абсолютно одинаковое отношение ко всем клиентам. ООО "Похоронная служба Ритуал" имеет свой собственный сайт в интернете Ритуал.бел, где каждый желающий найдет внушительное количество важной информации о деятельности ритуальной службы (время работы, актуальные условия, выполняемые услуги). Каждый сотрудник старается приложить максимум усилий, чтобы предоставить обычным гражданам лучший сервис, соответствующий всем современным критериям.





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