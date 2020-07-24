Volkswagen в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный отпуск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель компании.

Отпуск продлится с 3 по 31 августа. Стоит отметить, что раньше корпоративный отпуск на производстве Volkswagen в Нижнем Новгороде состоял из двух недель летом и двух недель — в зимний период.

Представитель Volkswagen добавил, что после 31 августа производство будет работать в обычном режиме.

Напомним, что Volkswagen Group Rus в конце марта приостанавливал контрактную сборку автомобилей в Нижнем Новгороде, объяснив это нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов.