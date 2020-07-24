лукойл
Последние новости рубрики Бизнес
31 июля 2020 13:50  [58] Volkswagen в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство
30 июля 2020 17:45  [231] Нижегородские перевозчики в кризисных ситуациях теперь смогут самостоятельно выбирать маршруты
30 июля 2020 16:09  [192] Всероссийскую ярмарку одежды и обуви на Б.Покровской перенесли на август
30 июля 2020 15:59  [197] Нижегородская область инициирует на федеральном уровне предоставление льгот гостиницам
30 июля 2020 15:20  [211] Льготы по налогу на прибыль введены для нижегородских организаций
30 июля 2020 14:03  [180] Акция "Мы поддержим" для предпринимателей будет действовать в НБД-Банке до конца августа
30 июля 2020 12:05  [180] Банк "Открытие" во время пандемии нарастил розничное кредитование
28 июля 2020 17:36  [466] Нижегородские промпредприятия могут получить от федерации до 300 млн рублей субсидий
27 июля 2020 17:46  [468] Банк "Открытие" проводит для МСБ акцию "Удачный рефинанс" от 7%
27 июля 2020 16:31  [482] Генетический материал для выращивания коров станут производить в Нижегородской области
Бизнес

Volkswagen в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство

31 июля 2020 13:50  [58] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный отпуск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель компании.

Отпуск продлится с 3 по 31 августа. Стоит отметить, что раньше корпоративный отпуск на производстве Volkswagen в Нижнем Новгороде состоял из двух недель летом и двух недель — в зимний период.

Представитель Volkswagen добавил, что после 31 августа производство будет работать в обычном режиме.

Напомним, что Volkswagen Group Rus в конце марта приостанавливал контрактную сборку автомобилей в Нижнем Новгороде, объяснив это нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph