Volkswagen в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство

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Площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный отпуск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель компании.
Отпуск продлится с 3 по 31 августа. Стоит отметить, что раньше корпоративный отпуск на производстве Volkswagen в Нижнем Новгороде состоял из двух недель летом и двух недель — в зимний период.
Представитель Volkswagen добавил, что после 31 августа производство будет работать в обычном режиме.
Напомним, что Volkswagen Group Rus в конце марта приостанавливал контрактную сборку автомобилей в Нижнем Новгороде, объяснив это нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов.
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