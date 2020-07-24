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Политика

"Важным показателем работы областного правительства является объем средств, привлеченных из федерального бюджета", - Василий Суханов

31 июля 2020 16:05  [79] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов прокомментировал отчет губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Бесспорно, 2019 год был одним из самых удачных для Нижегородской области. Так, доходы областной казны увеличились на 10 процентов. Важным показателем работы нижегородского правительства является объем средств, привлеченных из федерального бюджета. В 2019 году он составил порядка 34 млрд рублей - очень значимая цифра для региона. Все отрасли экономики работали эффективно, по некоторым из них мы в два раза превысили общероссийские показатели", - пояснил он.

"А еще Нижегородская область давно не видела такого социального строительства – посмотрите, сколько открыто ясельных групп в детских садах! Также эффективно в 2019 году решалась проблема обманутых дольщиков, и полученный опыт Нижегородской области можно успешно применять по всей России", - сказал он.

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