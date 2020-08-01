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Общество

Призывники приняли присягу в Нижегородском кремле в День ВДВ

03 августа 2020 11:41  [64] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Призывники, которые прибыли в Нижний Новгород из разных регионов России, приняли присягу у Вечного огня в Нижегородском кремле в День воздушно-десантных войск 2 августа 2020 года.

В течение месяца будущие солдаты проходили курс молодого бойца, занимались боевой и военно-политической подготовкой, учились военному делу.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и возложили цветы к Вечному огню. После торжественной церемонии 60 новобранцев отправились для прохождения службы в бригаду разведки Сормовской войсковой части №52634, входящей в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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