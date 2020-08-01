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Спорт

Более 3 тысяч нижегородцев приняли участие в забеге "Беги, Герой!"

03 августа 2020 12:11  [52] Спорт

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Более 3 тысяч нижегородцев приняли участие в забеге "Беги, Герой!". Полумарафон прошел 2 августа 2020 года и стал первым спортивным событием региона в период пандемии, рассказали организаторы. "Беги, Герой" прошел под эгидой всероссийского полумарафона "ЗаБег". Нижегородцы стартовали одновременно с бегунами из 85 регионов России.

Забег должен был состояться 31 мая, но был перенесен на 2 августа.

В этом году на самой сложной полумарафонской дистанции стартовали 984 бегуна, на старт дистанции 10 км вышли 1233 участника, дистанция 5 км собрала 875 бегунов. Дистанцию 1 км пробежали 127 человек, дистанцию 1520 метров, которая была посвящена Дню железнодорожника, преодолели 50 человек. Около 500 человек приняли участие в забеге в онлайн-формате.

"Это событие – результат огромной работы не только нашей команды. Я хочу сказать огромное спасибо правительству области за беспрецедентную поддержку. Мы не смогли бы осилить это мероприятие без наших партнеров, подрядчиков и волонтеров. И конечно, главная благодарность тысячам бегунам, которые вышли дождливым утром на старт и стали героями!" - сказала организатор забега Наталия Бочарова.

Часть регистрационных взносов участников пойдет на формирование гранта в размере 1 млн рублей. В этом году победителями конкурса социальных инициатив стали фонд "Жизнь без границ", поддерживающий "трудных" подростков и воспитанников детских домов, и фонд "НОНЦ", занимающийся оказанием помощи детям из Нижегородской области, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что Канавинский мост и Нижневолжскую набережную перекрывали 2 августа из проведения забега.

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