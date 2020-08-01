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Общество

"Строительство многоуровневой развязки на улице Циолковского нас радует", - Галина Смирнова

03 августа 2020 13:08  [78] Общество

"Строительство многоуровневой развязки на улице Циолковского нас радует", - прокомментировала масштабный инфраструктурный проект в Сормовском районе Нижнего Новгорода директор семейного центра Галина Смирнова.

"Наш семейный центр находится в заречной части, но на развивающие занятия, консультации психолога приезжают родители с детьми из разных районов Нижнего Новгорода и даже ближайших пригородов, в том числе из 7-го микрорайона и Балахны. Знаю, как им иногда тяжело до нас добираться, стоять в пробках с ребенком тяжелее вдвойне. Тем более что к нам обращаются семьи, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Но теперь у нас появилась реальная надежда, что их дорога к нам станет легкой и комфортной. Иногда именно транспортные проблемы мешают родителям привозить детей на занятия чаще", - сказала она.

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