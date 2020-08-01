лукойл
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2020 15:37  [76] "Ростелеком" объявляет набор на программу по кибербезопасности в университет "Сириус"
03 августа 2020 15:23  [88] Перечень стратегически значимых лекарств в России расширен втрое
03 августа 2020 15:01  [171] Санитарная обработка начата на теплоходе "Александр Суворов" из-за зараженных коронавирусом членов экипажа
03 августа 2020 14:40  [110] Почти на 20% увеличилось число обращений нижегородцев, пострадавших от укусов клещей
03 августа 2020 14:37  [118] Ремонт дороги завершается в Вознесенском районе при въезде со стороны Мордовии
03 августа 2020 14:26  [124] Молочную кухню в Канавинском районе закрыли за нарушение санитарных норм
03 августа 2020 13:08  [154] "Строительство многоуровневой развязки на улице Циолковского нас радует", - Галина Смирнова
03 августа 2020 13:00  [363] Марат Фатхуллин назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода
03 августа 2020 12:50  [515] Коронавирус за выходные подтвердился еще у 230 жителей Нижнего Новгорода
03 августа 2020 12:49  [120] Половина нижегородских домов готовы к отопительному сезону
Общество

Перечень стратегически значимых лекарств в России расширен втрое

03 августа 2020 15:23  [88] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перечень стратегически значимых лекарств в России расширен более чем втрое. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 3 августа 2020 года.

Список расширен с 57 до 215 позиций. Какие именно препараты вошли в него - не уточняется. Известно, что среди них – препараты для лечения малоисследованных и социально значимых заболеваний из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Эти лекарства должны производиться на территории России.

В ходе совещания Михаил Мишустин отметил, что за последние десять лет этот документ ни разу не менялся.

Напомним, первая партия лекарственного препарата для лечения коронавируса "Авифавир" поступила в Нижегородскую область в июне. Испытание вакцины против коронавируса началось в России в марте.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph