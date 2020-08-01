Перечень стратегически значимых лекарств в России расширен втрое

Перечень стратегически значимых лекарств в России расширен более чем втрое. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 3 августа 2020 года.
Список расширен с 57 до 215 позиций. Какие именно препараты вошли в него - не уточняется. Известно, что среди них – препараты для лечения малоисследованных и социально значимых заболеваний из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Эти лекарства должны производиться на территории России.
В ходе совещания Михаил Мишустин отметил, что за последние десять лет этот документ ни разу не менялся.
Напомним, первая партия лекарственного препарата для лечения коронавируса "Авифавир" поступила в Нижегородскую область в июне. Испытание вакцины против коронавируса началось в России в марте.
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