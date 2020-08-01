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Бизнес

Банк "Открытие" получил международную награду Visa за бизнес-карты

03 августа 2020 16:14  [38] Бизнес

Банк "Открытие" получил премию Visa глобальной программы Global Service Quality Performance Award в номинации "Лучший показатель по количеству одобренных операций по бизнес-картам". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Предпринимательство – это территория новых возможностей. Управляя своим бизнесом, предприниматели решают повседневные вопросы, преодолевают барьеры и достигают свои цели. Для таких людей у банка "Открытие" есть простые и эффективные решения. Такие, как бизнес-карта, получавшая международную награду Visa. Эта победа подтверждает, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса – одни из лучших на рынке", - сказал начальник отдела развития карточных продуктов департамента транзакционного бизнеса банка "Открытие" Тимур Бедрединов.

Награды ежегодно удостаиваются лучшие банки-эмитенты пластиковых карт и процессинговые компании по результатам эффективности работы за год и достижения в минимизации рисков и противодействии мошенничеству. Все номинанты оцениваются по количественным и качественным показателям.

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