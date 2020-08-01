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Политика

У сотрудников на "удаленке" должны быть такие же права, что и в офисе — опрос "Единой России"

03 августа 2020 16:18  [42] Политика

Больше двух третей россиян перешли на дистанционную работу во время пандемии, свидетельствуют результаты опроса "Единой России", который проходил на базе общественных приемных Председателя партии Дмитрия Медведева с 16 по 23 июля. В нем приняли участие 7 210 человек из 83 регионов России, сообщили в НРО партии.

По данным опроса, 92% опрошенных уверены, что сотрудник на "удаленке" должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% респондентов отметили, что зарплату при переходе на дистанционную работу понижать нельзя. 90% участников анкетирования считают, что во время дистанционной работы человек не должен быть на связи вне рабочего времени. Еще 91% выступил за привлечение к работе в личное время только с согласия дистанционного сотрудника — при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.

Также, 87% опрошенных уверены, что сотрудник может работать на "удаленке" не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78% — что работодатель должен оборудовать ему рабочее место.

Результаты исследования будут учитывать при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.

"Данное исследование и полученные предложения от респондентов будут переданы Председателю партии Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению изменений в трудовое законодательство для дальнейшей проработки", — сказала председатель комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Напомним, в Нижегородской области обсуждение поправок в Трудовой кодекс прошло в партийных фракциях "Единой России" в Законодательном собрании, органах представительной власти городских округов и районов.

"Законодательное закрепление основ трудовых прав работников на "удаленке" необходимо. В предлагаемый проект изменений в Трудовой кодекс следует внести более конкретные обязанности работодателя по обеспечению рабочих мест техникой, расходными материалами, информационными и иными ресурсами, необходимыми для создания условий качественной работы при удаленном формате, выполнения норм и получения заработной платы в полном объеме. Также необходимо определиться с режимом работы и дистанционным оформлением документов, связанных со сверхурочными мероприятиями, подписанием трудовых договоров, с периодом временной нетрудоспособности, отпусками и т.д. Надеемся, что мнения нижегородцев, направленные в Госдуму и Центральную общественную приемную Дмитрия Медведева, найдут отражение в окончательном варианте обсуждаемого закона", - отметил руководитель региональной приемной "Единой России" Виктор Лунин.

В июне "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занятости — они должны защищать права сотрудников, работающих дистанционно. В частности, предлагается защитить их право быть офлайн, упрощается электронный документооборот и возможность совмещения работы из офиса и дома. Законопроект приняли в первом чтении.

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