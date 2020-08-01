Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 3 августа)

На сайте НИА "Нижний Новгород" размещена аналитическая статья о распространении коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области. Сегодня статья дополнена новыми данными, которые появились с 29 июля по 3 августа.

Алексей Карапузов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода

Алексей Карапузов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям. Пятница, 31 июля была его последним рабочим днем. Алексей Карапузов покинул должность в связи с переходом на новое место работы.

Власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 236 человек, в том числе 139 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Коронавирус за выходные подтвердился еще у 230 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 3 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 829 заболевших COVID-19 — это на 230 человек больше, чем в пятницу 31 июля.

ФНС банкротит экс-главу нижегородской администрации Олега Кондрашова

Заявление подано 31 июля, сейчас оно находится на рассмотрении. ФНС требует от должника 1,04 млн рублей.

Погода недели будет для нижегородцев солнечной и теплой, но выходные разочаруют

Теплая и солнечная погода сменит похолодание предыдущей недели в Нижнем Новгороде, но это продлится только до выходных.

Марат Фатхуллин назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода

Марат Фатхуллин назначен исполняющим обязанности заместителя главы Нижнего Новгорода по направлению "информационные технологии". Ране занимавший эту должность Алексей Карапузов уволился 31 июля 2020 года. Марат Фатхуллин также с августа 2019 года возглавляет ИТ-управление администрации.

Дело о взятке возбуждено в отношении экс-главы Советского района Владимира Исаева

По версии следствия, в 2018-2019 годах глава администрации Советского района через посредника получил взятку в размере более 260 тысяч рублей, чтобы не препятствовать размещению торгового объекта в районе.

Санитарная обработка начата на теплоходе "Александр Суворов" из-за зараженных коронавирусом членов экипажа

Теплоход задержан в Нижнем Новгороде 1 августа 2020 года. Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан направлены к месту жительства на автобусах. Трое из девяти членов команды судна, у которых выявлены признаки коронавирусной инфекции, госпитализированы. Остальные находятся на изоляции. Всего судовая команда состоит из 101 члена экипажа.

Нижегородская налоговая просит признать экс-депутата Гордумы Николая Ингликова банкротом

Ранее Николай Ингликов был осужден на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 6 млн 200 тысяч рублей за взятничество и превышение должностных полномочий. Налоговая обратилась в суд 31 июля 2020 года. Сумма исковых требований составила 2,6 млн рублей.