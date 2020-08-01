Объединенная двигателестроительная корпорация посетила кулебакский "Русполимет" Бизнес

Фото: Бизнес News

"Русполимет" (Кулебаки) посетила делегация одного из старейших и крупнейших партнеров предприятия - "Объединенной двигателестроительной корпорации". Как сообщается на сайте Бизнес News, участники встречи обсудили традиционное сотрудничество в сфере поставок кольцевой продукции, а также перспективное - в области аддитивных технологий.

Директор по стратегическому развитию "Русполимета" Анатолий Рябцев познакомил гостей с сегодняшними возможностями компании: во время экскурсии делегация посетила сталеплавильный комплекс, уникальный для России цех специальной электрометаллургии, кузнечнопрессовое производство, цех радиальной ковки.

"Русполимет" - наш давний партнер, начиная ещё с советских времен. Как обычно на высоте – чистота и культура производства. Впечатляющие темпы развития, освоение новых компетенций, в том числе очень необходимых для нас, для двигателестроителей", - поделился впечатлениями директор по производству АО "ОДК" Валерий Теплов.

Особое внимание – новому титановому производству и заводу порошковой металлургии "Гранком". Производство металлических порошков и изделий из них – направление, находящееся на острие технологического прогресса. Сотрудничество в этой сфере после обсудили на совещании.

"У нас отрасль очень активно развивает аддитивные подходы к производству. И в этом отношении мы являемся потенциально большими потребителями металлопорошковых композиций. Нам очень приятно, что "Русполимет" занимается этим направлением. Мы очень заинтересованы в нем", - отметил Валерий Теплов.

"Сегодня нас посетила делегация одного из наших старейших партнеров, с которым нас связывает длительные деловые связи, - представители "Объединенной двигателестроительной корпорации". Наша цель была познакомить коллег с тем, что у нас появилось нового. Известно, что только за последние два года на "Русполимете" запущено и титановое, и порошковое производство. Для нас очень интересны новые высокотехнологичные рынки сбыта продукции. Я думаю, что этот визит даст новый импульс нашему сотрудничеству, в том числе в очень интересной и бурно развивающейся отрасли – это аддитивные технологии", - рассказал директор по стратегическому развитию ПАО "Русполимет", д.т.н., профессор Анатолий Рябцев.

Как отметил Анатолий Рябцев, обсуждение было интересным и конструктивным. Намечен ряд новых планов и проектов по совместной работе.



СПРАВКА:

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Ранее сообщалось, "Русполимет" и "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" создадут научный центр в Нижегородской области.