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Общество

Глеб Никитин проверит ход строительства дороги Неклюдово-Золотово

05 августа 2020 09:51  [104] Общество

Фото: с сайта google.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверит ход строительства дороги Неклюдово-Золотово на Бору 5 августа 2020 года. Губернатор осмотрит место проведения работ и проведет выездное совещание с представителями правительства региона и подрядной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры в регионах России. Нижегородская область получит дополнительно более 1,7 млрд рублей на дорожное строительство.

Как рассказал Глеб Никитин, средства будут направлены на строительство дороги Неклюдово-Золотово и ремонт еще 182 километров дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что трассу Неклюдово-Золотово хотят достроить в 2020 году. Она входит в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Работа с Федеральным дорожным агентством по переносу средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство автомобильной дороги, с 2021 на 2020 год, ведется с весны текущего года. Тогда же из областного бюджета на строительство трассы было дополнительно выделено 372 млн рублей.

Общая протяженность участков строительства дороги Неклюдово-Золотово превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка Неклюдово-Золотово составляла около 4 млрд рублей.

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