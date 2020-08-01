НБД-Банк помог предпринимателю приобрести в лизинг спецоборудование для увеличения производительности Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк помог предпринимателю приобрести в лизинг спецоборудование для увеличения производительности. В пресс-службе банка сообщили, что лизинговая сделка была заключена между клиентом НБД-Банка – компанией, занимающейся производством упаковки из картона для различных видов продукции и голландской компанией по производству спецоборудования.

Предмет сделки – автоматическая штанцевальная установки для обработки бумаги и картона. Особенностью сделки является закупка импортного оборудования в Нидерландах с ценой, номинированной в евро, с растянутым графиком оплаты по договору купли-продажи и авансовым платежом лизингополучателя в размере 35% от стоимости оборудования. Лизинговый договор предусматривает возможность досрочного выкупа оборудования в собственность клиента.

Данное оборудование позволяет максимизировать производительность и снизить производственные затраты по сравнению с аналогичными оборудованиями. Благодаря набору интеллектуальных функций, машина работает более стабильно, уменьшает количество производственных отходов и снижает затраты на инструменты.

Лизинговые проекты являются альтернативой кредиту и особенно выгодны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. Приобрести в лизинг можно автотранспорт, спецтехнику и оборудование, причем не только новые, но и ранее эксплуатируемые. Предоставление финансовых услуг лизинга напрямую, минуя посредников в лице лизинговых компаний, не только делает эту услугу более дешевой для предпринимателей, но и позволяет соединить преимущества лизингового финансирования и классическое кредитование. НБД-Банк имеет возможность профинансировать лизинговую сделку на 100%, предоставив кредит на авансовый платеж.

"НБД-Банк более 16 лет занимается предоставлением лизинговых услуг предпринимателям напрямую без посредников. Для нас крайне важно держать руку на пульсе и гибко реагировать на изменения рынка, чтобы помочь предпринимателям расширить бизнес и увеличить доходность предприятия. Цифры статистики свидетельствуют о популярности данного продукта НБД-Банка среди предпринимателей. В 2019 году лизинговый портфель в НБД-Банке вырос более чем на треть, и положительная динамика продолжается", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

К преимуществам лизинга в НБД-Банке можно отнести удобный график лизинговых платежей, предусматривающий особенности бизнеса лизингополучателя, предоставление лизинга на длительный срок – до 5 лет, отсутствие необходимости страхования приобретаемого оборудования, возможность полного досрочного выкупа предмета лизинга и приобретение имущества напрямую у зарубежных поставщиков.

Напомним, по версии рейтингового агентства "Эксперт РА" НБД-Банк вошел в топ-100 по объему лизингового портфеля, занял 67 место по количеству заключенных сделок, 61 место по количеству клиентов и 31 место в Приволжском федеральном округе по объему профинансированного нового бизнеса. НБД-Банк занял 23 место по лизингу машиностроительного оборудования по итогам прошлого года.