"АКРА" изменило прогноз по рейтингу Совкомбанка (А+) на "позитивный" Экономика

Фото: с сайта банка

Агентство "АКРА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка по национальной шкале на уровне (А+), изменив по нему "стабильный" прогноз на "позитивный". Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Совкомбанк".

По мнению аналитиков, изменение прогноза на "позитивный" отражает продолжающийся рост по традиционным для банка направлениям бизнеса, а также повышение уровня универсализации, что, по мнению агентства, в итоге может привести к значительному усилению позиций Совкомбанка в финансовой системе России и повышению его кредитного рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Агентство отметило успешную и последовательную диверсификацию бизнеса банка, развитие корпоративного кредитования, лизингового и страхового бизнеса, что способствует повышению устойчивости банка и способности успешно проходить периоды экономического стресса. Адекватная оценка бизнес-профиля обусловлена сильной франшизой Совкомбанка в сфере кредитования населения, а также усиливающимися конкурентными позициями в финансировании крупного бизнеса и МСБ.

Сильная позиция банка по капиталу подтверждается достаточно высокими значениями нормативов и показателей достаточности капитала: Н1.2 составил 11,96% на 01.07.2020, Tier-1 — 12,3% на конец 2019 года. Качество кредитного портфеля (который без учета облигаций, отраженных в отчетности по амортизируемой стоимости, составлял 42% активов на 31.12.2019) характеризуется сравнительно невысоким уровнем проблемной и потенциально проблемной задолженности. Кроме того, АКРА отмечает сохранение высоких темпов роста кредитного портфеля. В 2020 году основной рост происходит в сегменте кредитования юридических лиц, но, несмотря на это, концентрация кредитного портфеля остается приемлемой.

Портфель ценных бумаг преимущественно сформирован облигациями высокого кредитного качества. По мнению агентства, Совкомбанк с запасом выдерживает отток ликвидности в рамках базового сценария АКРА и обладает широкими возможностями для привлечения дополнительной ликвидности в стрессовых ситуациях.

СПРАВКА:

ПАО "Совкомбанк" — универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,5 трлн рублей по МСФО). В банке работает 15,8 тысяч сотрудников в 2 233 отделениях и мини-офисах, расположенных в 953 населенных пунктах в 76 регионов РФ. Банк обслуживает 7,1 млн клиентов, в т.ч. 6,3 млн заёмщиков и более 600 тысяч вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются более 200 тысяч компаний и корпораций. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - "ВВ-", прогноз "стабильный", Moody’s -"Вa3", прогноз "стабильный", Fitch - "ВB", прогноз "негативный". Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - "A+", прогноз "позитивный", "Эксперт РА" - "ruА", прогноз "позитивный".