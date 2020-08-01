Председатель ТСЖ "Чапаев" из Дзержинска оплатит долги за тепло Общество

Дзержинский городской суд Нижегородской области обязал председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Чапаев" оплатить задолженность товарищества за тепловую энергию в размере 350 тысяч рублей. Дело рассматривалось по заявлению Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", выступавшего от имени поставщика услуги, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время ТСЖ "Чапаев" является действующим, но с мая 2018 года не является исполнителем коммунальных услуг в многоквартирном доме 10 по ул. Чапаева в Дзержинске.

В отношении гражданки ранее уже было вынесено несколько судебных решений за долги за тепловую энергию. Теперь она должна лично, как физическое лицо, оплатить задолженность управляемого ею товарищества.

"Решение суда – яркий пример того, что недобросовестное исполнение своих обязанностей, которые берут на себя лица при управлении многоквартирным домом, может привести к серьезным последствиям. Компания будет продолжать судебную работу с неплательщиками-юридическими лицами", - рассказали в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс".