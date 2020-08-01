лукойл
Последние новости рубрики Общество
05 августа 2020 15:36  [14] Нижегородские учителя проходят инструктаж к новому учебному году
05 августа 2020 15:36  [33] Мошенники вымогают деньги у юрлиц, прикрываясь именем "Т Плюс"
05 августа 2020 15:20  [57] Нижегородские спортсмены могут начать тренировки, собравшись в полноценные команды
05 августа 2020 15:10  [54] Уходившим на "удаленку" сотрудникам НИТЕЛа пришлось бесплатно отрабатывать эти дни в выходные
05 августа 2020 15:01  [65] Председатель ТСЖ "Чапаев" из Дзержинска оплатит долги за тепло
05 августа 2020 14:18  [118] Трассу Неклюдово-Золотово на Бору достроят раньше запланированного срока
05 августа 2020 13:51  [97] "Борское ПАП" погасило долги по зарплате
05 августа 2020 13:47  [93] Подросток с диагнозом ДЦП пропал в Нижнем Новгороде
05 августа 2020 13:30  [90] Банк "Открытие" снизил взнос по ипотеке с господдержкой
05 августа 2020 13:05  [588] Коронавирус за сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода
Общество

Председатель ТСЖ "Чапаев" из Дзержинска оплатит долги за тепло

05 августа 2020 15:01  [65] Общество

Дзержинский городской суд Нижегородской области обязал председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Чапаев" оплатить задолженность товарищества за тепловую энергию в размере 350 тысяч рублей. Дело рассматривалось по заявлению Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", выступавшего от имени поставщика услуги, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время ТСЖ "Чапаев" является действующим, но с мая 2018 года не является исполнителем коммунальных услуг в многоквартирном доме 10 по ул. Чапаева в Дзержинске.

В отношении гражданки ранее уже было вынесено несколько судебных решений за долги за тепловую энергию. Теперь она должна лично, как физическое лицо, оплатить задолженность управляемого ею товарищества.

"Решение суда – яркий пример того, что недобросовестное исполнение своих обязанностей, которые берут на себя лица при управлении многоквартирным домом, может привести к серьезным последствиям. Компания будет продолжать судебную работу с неплательщиками-юридическими лицами", - рассказали в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph