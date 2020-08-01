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Общество

Уходившим на "удаленку" сотрудникам НИТЕЛа пришлось бесплатно отрабатывать эти дни в выходные

05 августа 2020 15:10  [67] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники ПАО "Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина" (НИТЕЛ) пожаловались на то, что их заставляли бесплатно отрабатывать общероссийские "нерабочие дни с сохранением заработной платы". Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Сотрудники завода рассказали, что руководство предприятия обязало их бесплатно работать по субботам взамен пяти дней, относящихся к периоду установленных президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней.

Отметим, что на НИТЕЛе трудоустроено 3287 человек.

По итогам предварительной проверки инспектор труда установил, что работодатель действительно издал соответствующий приказ. Ему было выдано предостережение, результатом которого стала отмена приказа.

Напомним, что Владимир Путин объявлял нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля по всей России в связи с угрозой распространения коронавируса. Затем нерабочие дни были определены с 4 по 30 апреля 2020 года включительно. После этого президент продлил их до 11 мая.

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