Глеб Никитин вручил благодарности сотрудникам Борской ЦРБ Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 августа 2020 года провел встречу с коллективом Борской ЦРБ. Об этом сообщает прессс-служба регионального правительства.

Также в мероприятии принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Много раз за последние месяцы общался с нижегородскими медицинскими работниками, правда, преимущественно в режиме видеоконференцсвязи. Сегодня очень рад нашей личной встрече. Не устаю повторять слова благодарности и признательности всем медикам. В том числе тем, кто работал и продолжает работать с пациентами, заболевшими коронавирусом. Врачи и персонал Борской центральной районной больницы, а также те медики, которые были привлечены сюда из других организаций, в этот непростой период проявили себя как настоящие профессионалы. В такой нестандартной ситуации вы сумели быстро и грамотно отреагировать на серьезный вызов, оперативно перестроить свою работу", - сказал глава региона.



В ходе встречи Глеб Никитин вручил благодарности губернатора Нижегородской области более чем 20 сотрудникам Борской ЦРБ.

"Здесь уже выздоровели около 1200 больных коронавирусом. Некоторые истории вызывают настоящее восхищение: например, о том, как 83-летняя пациентка более 20 дней провела на аппарате ИВЛ и после этого пошла на поправку", - рассказал губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является одним из приоритетов работы правительства Нижегородской области. Так, в Борской ЦРБ в июле начался ремонт терапевтического корпуса, построенного в 1964 году. Здесь обновят фасад и крышу здания. Ранее был отремонтирован инфекционный корпус.

"Впервые в регионе проводится комплексная программа капитального ремонта учреждений здравоохранения. Эта работа обязательно будет продолжена. Очень многое удается делать в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. За несколько месяцев мы сумели воплотить в жизнь и уникальный региональный проект по строительству нового корпуса инфекционной больницы №23 в Нижнем Новгороде. Все это поможет достичь главной цели - сделать медицинскую помочь качественной и доступной для всех жителей региона", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Мы боролись за каждого пациента. С такой инфекцией столкнулись впервые. Были случаи, когда наши медики не уходили из стационара по несколько дней. Это сплотило нас – мы стали родными людьми. Единение дало поистине фантастические результаты: у нас выздоровел пациент после 23-дневной искусственной вентиляции легких. Большинство наших пациентов вернулись к нормальной жизни, но все равно не нужно расслабляться. Мы должны быть готовым к вызовам болезни, если она опять встанет на нашем пути", - сказала в свою очередь начальник инфекционного госпиталя Борской ЦРБ Ольга Смирнова.