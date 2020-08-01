Депутат ЗС НО Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова с представителями ДУКа Общество

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Депутат Законодательного собрания Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова Канавинского района Нижнего Новгорода с представителями ДУКа. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Встреча состоялась 4 августа. Депутат также присутствовал на собрании.

В пресс-службе пояснили, что к Артему Баранову неоднократно в ходе личных приемов поступали обращения граждан, связанные с работой ДУКа. Именно поэтому по инициативе депутата и была организована встреча, на которую пришли представители Домоуправляющей компании.

В рамках мероприятия жители смогли задать интересующие их вопросы руководству ДУКа лично и получить на них ответы. Так, жителей волновало состояние детских площадок и придомовых территорий. По этим вопросам решения были приняты на месте. Уже в следующем году здесь появятся несколько новых детских площадок.

Как отметил Артем Баранов, проведение подобных встреч помогает эффективно решать проблемы в сфере ЖКХ.

"В ходе встречи с жителями нам удалось найти решение вопросов по благоустройству придомовой территории. В частности, совместными усилиями будет организована работа по установке детских городков на придомовой территории. Уверен, что это добавит уюта и комфорта для прогулок детей и их родителей", - сказал депутат.