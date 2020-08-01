лукойл
Последние новости рубрики Общество
05 августа 2020 18:42  [43] Нижний сегодня: главные события дня
05 августа 2020 18:41  [22] Нижегородским льготникам необходимо сделать выбор в пользу выплат или соцуслуг до 1 октября
05 августа 2020 18:34  [37] Глеб Никитин проверил благоустройство одного из борских дворов после обращения жителя
05 августа 2020 18:15  [54] Депутат ЗС НО Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова с представителями ДУКа
05 августа 2020 17:43  [93] Глеб Никитин вручил благодарности сотрудникам Борской ЦРБ
05 августа 2020 16:07  [411] Фитнес-клубы, бани и сауны начинают работать в Нижегородской области
05 августа 2020 15:36  [171] Нижегородские учителя проходят инструктаж к новому учебному году
05 августа 2020 15:36  [128] Мошенники вымогают деньги у юрлиц, прикрываясь именем "Т Плюс"
05 августа 2020 15:20  [126] Нижегородские спортсмены могут начать тренировки, собравшись в полноценные команды
05 августа 2020 15:10  [155] Уходившим на "удаленку" сотрудникам НИТЕЛа пришлось бесплатно отрабатывать эти дни в выходные
Общество

Депутат ЗС НО Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова с представителями ДУКа

05 августа 2020 18:15  [54] Общество

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Депутат Законодательного собрания Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова Канавинского района Нижнего Новгорода с представителями ДУКа. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Встреча состоялась 4 августа. Депутат также присутствовал на собрании.

В пресс-службе пояснили, что к Артему Баранову неоднократно в ходе личных приемов поступали обращения граждан, связанные с работой ДУКа. Именно поэтому по инициативе депутата и была организована встреча, на которую пришли представители Домоуправляющей компании.

В рамках мероприятия жители смогли задать интересующие их вопросы руководству ДУКа лично и получить на них ответы. Так, жителей волновало состояние детских площадок и придомовых территорий. По этим вопросам решения были приняты на месте. Уже в следующем году здесь появятся несколько новых детских площадок.

Как отметил Артем Баранов, проведение подобных встреч помогает эффективно решать проблемы в сфере ЖКХ.

"В ходе встречи с жителями нам удалось найти решение вопросов по благоустройству придомовой территории. В частности, совместными усилиями будет организована работа по установке детских городков на придомовой территории. Уверен, что это добавит уюта и комфорта для прогулок детей и их родителей", - сказал депутат.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph