Депутат ЗС НО Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова с представителями ДУКа

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Депутат Законодательного собрания Артем Баранов организовал встречу жителей домов по ул. Болотникова Канавинского района Нижнего Новгорода с представителями ДУКа. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Встреча состоялась 4 августа. Депутат также присутствовал на собрании.
В пресс-службе пояснили, что к Артему Баранову неоднократно в ходе личных приемов поступали обращения граждан, связанные с работой ДУКа. Именно поэтому по инициативе депутата и была организована встреча, на которую пришли представители Домоуправляющей компании.
В рамках мероприятия жители смогли задать интересующие их вопросы руководству ДУКа лично и получить на них ответы. Так, жителей волновало состояние детских площадок и придомовых территорий. По этим вопросам решения были приняты на месте. Уже в следующем году здесь появятся несколько новых детских площадок.
Как отметил Артем Баранов, проведение подобных встреч помогает эффективно решать проблемы в сфере ЖКХ.
"В ходе встречи с жителями нам удалось найти решение вопросов по благоустройству придомовой территории. В частности, совместными усилиями будет организована работа по установке детских городков на придомовой территории. Уверен, что это добавит уюта и комфорта для прогулок детей и их родителей", - сказал депутат.
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