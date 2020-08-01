Нижегородским льготникам необходимо сделать выбор в пользу выплат или соцуслуг до 1 октября Общество

Ежегодно до 1 октября льготники должны определиться с предпочтительной формой поддержки – получением набора соцуслуг или финансовых выплат – в части обеспечения лекарственными препаратами и путевками на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Набор социальных услуг - это наиболее часто используемая форма государственной поддержки граждан, основными получателями которой являются инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, участники боевых действий, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

"В набор входит обеспечение по медицинским показаниям лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Льготники по медицинским показаниям могут получать путевки для санаторно-курортного лечения, для профилактики основного заболевания, обеспечиваются бесплатным проездом в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте для поездок к месту лечения и обратно", - рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Также законом предусмотрена для инвалидов I группы и детей-инвалидов на тех же условиях возможность получить вторую путевку на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на железнодорожном пригородном транспорте, а также междугородном транспорте для поездки в санаторий и обратно для сопровождающих их лиц.

Государство предоставило получателям возможность отказаться от предоставляемых им преференций и получать ежемесячную денежную компенсацию. Причем, отказаться человек может от всех, одной или нескольких услуг по своему усмотрению.

"Каждый льготник по выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за лекарства денежную компенсацию. Но врачи предупреждают, что, выбирая деньги, льготники будут вынуждены самостоятельно искать поставщика необходимой услуги или препарата в случае заболевания", - пояснила Наталья Савицкая.

Она добавила, что, если человек сохраняет за собой право на льготное получение лекарственных препаратов, он гарантированно их получит – так же, как и системное, полноценное лечение.

Кроме того, по словам Натальи Савицкой, с 1 января 2021 года обеспечение льготников будет проходить по всему перечню жизненно важных и необходимых лекарств.

"До этого срока обеспечение осуществлялось по ограниченному перечню. Поэтому я рекомендую не отказываться от такой льготы", - отметила Наталья Савицкая.

Гражданам, отказавшимся от набора соцуслуг ранее, но нуждающимся в лекарственном обеспечении, для восстановления социального пакета в этой части на 2021 год, необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или в ближайшее отделение МФЦ, либо через личные кабинеты на сайте портала Госуслу или на сайте Пенсионного фонда РФ до 1 октября 2020 года.

Если же льготник уже сделал свой выбор в пользу набора социальных услуг и получает бесплатно лекарственные препараты, ходить никуда не надо, решение остается в силе весь следующий год.

"Мы призываем всех нижегородских льготников обдуманно подходить к выбору между получением соцуслуг и их денежным эквивалентом, взвесив все "за" и "против", - добавила Наталья Савицкая.