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Политика

Глеб Никитин и председатель совета Центросоюза России подпишут соглашения о сотрудничестве

07 августа 2020 11:19  [63] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов подпишут соглашения о сотрудничестве 7 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, планируется заключить соглашения о сотрудничестве правительства Нижегородской области, Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации с Нижегородским областным союзом потребительских обществ, с одной из крупных федеральных сетей "Меркурий Ритейл", а также соглашение между министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона и Российским университетом кооперации.

Соглашения направлены на развитие потенциала потребительской кооперации, сферы потребительского рынка и, в частности, кооперативной торговли, социальной инфраструктуры Нижегородской области.

Также Глеб Никитин и Дмитрий Зубов проведут совещание на тему "Новые проекты в системе потребительской кооперации: ресурсы торговых сетей и образовательных организаций".

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