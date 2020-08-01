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Происшествия

Три человека утонули в Нижегородской области за первую неделю августа

07 августа 2020 14:12  [78] Происшествия

Три человека утонули в Нижегородской области только за первую неделю августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сегодня утром, 7 августа, Ленинском районе из озера Силикатное было извлечено тело погибшего мужчины. Место не оборудовано для купания.

Накануне, 6 августа, в Краснооктябрьском районе (с. Семеновка) мужчина утонул в р. Пьяна.

В начале недели, 3 августа, в Ардатовском районе (р.п. Мухтолово) из озера Нуксенское силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда из водоема также извлечено тело погибшего мужчины.

Добавим, что только за июль этого года произошло 29 несчастных случаев на воде. С наступлением жары в августе трагедии продолжаются.

Ранее сотрудники МЧС рассказали, как спасать утопающих.

Напомним, на этой неделе пенсионер вместе с трактором утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе.

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