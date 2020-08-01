Центросоюз РФ станет способствовать развитию нижегородской потребкооперации Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и председатель правления Нижегородского облпотребсоюза Николай Пырков подписали трехстороннее соглашение.

Как сообщает пресс-служба губернатора правительства региона, соглашение подписано 7 августа в Нижнем Новгороде.

Документ направлен на развитие потребительской кооперации в Нижегородской области. Документ предполагает создание условий, способствующих повышению качества обслуживания и социально-экономической защищенности населения, развитию личных подсобных и фермерских хозяйств.

"Система потребкооперации всегда являлась и сейчас остается важным институтом общества, который играет еще и социальную роль, позволяя обеспечить доступ к разнообразным услугам в самых отдаленных уголках нашей страны. Я благодарен Центральному союзу потребительских обществ за внимание к нашему региону", - сказал Глеб Никитин.

В рамках совместной работы планируется расширять сырьевую и материально-техническую базу, внедрять прогрессивные технологии, модернизировать и повышать технический уровень предприятий системы потребительской кооперации, защищать и поддерживать местных товаропроизводителей. Стороны также намерены стимулировать закупки продукции и сырья у населения и сельхозтоваропроизводителей с целью дальнейшей переработки и реализации.

"Нижегородский облпотребсоюз объединяет 54 тысячи пайщиков. Вообще, потребительская кооперация в Нижегородской области имеет большую историю и богатые традиции – она зародилась еще в 60-е годы 19 века. Сегодня облпотребсоюз – очень крупный работодатель в нашем регионе, в его структуре работают более пяти с половиной тысяч человек. Свою деятельность потребкооперация осуществляет в 40 муниципальных районах Нижегородской области. Ежегодный совокупный объем деятельности превышает 10 миллиардов рублей", - рассказал глава региона.

Он добавил, что правительство Нижегородской области будет привлекать организации потребительской кооперации к реализации на территории региона государственных программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также к другим мероприятиями, направленным на решение социально-экономических вопросов в сельской местности, в том числе выставкам-ярмаркам, организуемым правительством.

"Успех кооперации в регионе возможен благодаря общим усилиям органов власти, кооператоров, сельского населения. Кооперация дает большие возможности для развития инициативы и личной ответственности, и сегодня мы особое внимание уделяем вопросам вовлечения молодежи в кооперативное движение. Уверен, что кооперация является наилучшей организацией хозяйственной деятельности на селе, а подписание соглашения дает основу для долгосрочного развития сельских территорий", - отметил председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Центросоюз России планирует активно способствовать развитию потребительской кооперации в Нижегородской области, оказывать облпотребсоюзу помощь в решении вопросов по созданию и модернизации материально-технической базы заготовок, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, развитию мобильной торговли.

Нижегородский облпотребсоюз в свою очередь будет обеспечивать торговое и бытовое обслуживание населения в сельской местности; закупать сельскохозяйственную продукцию, дикорастущие плоды, ягоды, грибы, лекарственно-техническое сырье, осуществлять их переработку и реализацию; обеспечивать производство хлеба, других пищевых продуктов и их реализацию через предприятия розничной торговли и общественного питания; выполнять подготовку кадров и совершенствование системы кооперативного образования.

В рамках встречи Глеб Никитин и Дмитрий Зубов провели сегодня совещание на тему "Новые проекты в системе потребительской кооперации: ресурсы торговых сетей и образовательных организаций".