лукойл
Последние новости рубрики Политика
07 августа 2020 16:01  [81] Дмитрий Сивохин возглавил Совет директоров нижегородского "Теплоэнерго"
07 августа 2020 14:35  [154] Светлана Горбунова назначена главой Сормовского района Нижнего Новгорода
07 августа 2020 11:19  [131] Глеб Никитин и председатель совета Центросоюза России подпишут соглашения о сотрудничестве
07 августа 2020 10:42  [125] Более 100 нижегородских строителей получили награды
06 августа 2020 18:52  [211] Нижегородские власти будут развивать парк Победы как центр патриотической жизни
06 августа 2020 18:13  [188] Волонтеры Нижегородского волонтерского центра отработали более 30 тысяч заявок
06 августа 2020 16:29  [332] "Высшая партийная школа в Нижнем Новгороде – центр политической учебы для всего Приволжья", - Андрей Турчак
06 августа 2020 12:16  [375] Экс-глава Советского района Владимир Исаев отправлен под домашний арест до конца сентября
06 августа 2020 09:49  [271] Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами интересующие избирателей вопросы
06 августа 2020 09:15  [219] "Завод имени Свердлова не планирует сокращать персонал", - Евгений Люлин
Политика

Дмитрий Сивохин возглавил Совет директоров нижегородского "Теплоэнерго"

07 августа 2020 16:01  [81] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Совет директоров АО "Теплоэнерго" возглавил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. Такое решение единогласно приняли члены Совета директоров предприятия.

Орган в ближайший год будет работать в составе восьми человек – с участием представителей администрации города, городской Думы и общественности.

Членами Совета директоров АО "Теплоэнерго" остаются директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Павел Марков, председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, председатель Нижегородской областной организации Общественной организации - Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения Елена Ленина, проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щеголев, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин.

Помимо нового председателя Совета директоров Дмитрия Сивохина в состав совета вошел заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Также на заседании Совета директоров была избрана ревизионная комиссия предприятия и компания-аудитор.

Напомним, экс-глава Сормовского района Дмитрий Сивохин в мае был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода, а с 1 июля – первым заместителем главы администрации города.

Добавим, что главой администрации Сормовского района назначена Светлана Горбунова. Она приступит к исполнению обязанностей с 10 августа.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph