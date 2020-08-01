Дмитрий Сивохин возглавил Совет директоров нижегородского "Теплоэнерго" Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Совет директоров АО "Теплоэнерго" возглавил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. Такое решение единогласно приняли члены Совета директоров предприятия.

Орган в ближайший год будет работать в составе восьми человек – с участием представителей администрации города, городской Думы и общественности.

Членами Совета директоров АО "Теплоэнерго" остаются директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Павел Марков, председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, председатель Нижегородской областной организации Общественной организации - Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения Елена Ленина, проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щеголев, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин.

Помимо нового председателя Совета директоров Дмитрия Сивохина в состав совета вошел заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Также на заседании Совета директоров была избрана ревизионная комиссия предприятия и компания-аудитор.

Напомним, экс-глава Сормовского района Дмитрий Сивохин в мае был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода, а с 1 июля – первым заместителем главы администрации города.

Добавим, что главой администрации Сормовского района назначена Светлана Горбунова. Она приступит к исполнению обязанностей с 10 августа.