Один человек погиб в результате столкновения машины с деревом в Дальнеконстантиновском районе.
Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла 8 августа в 06:55 на автодороге местного значения Дальнее Константиново- Маргуша возле с. Малая Пица.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина врезалась в дерево.
Согласно предоставленной информации, в ДТП пострадали 3 человека.
Погиб 1 человек, его личность в настоящее время устанавливается.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+