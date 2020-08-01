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Происшествия

Один человек погиб в результате столкновения машины с деревом в Дальнеконстантиновском районе

08 августа 2020 10:33  [28] Происшествия

Один человек погиб в результате столкновения машины с деревом в Дальнеконстантиновском районе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла 8 августа в 06:55 на автодороге местного значения Дальнее Константиново- Маргуша возле с. Малая Пица.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина врезалась в дерево.

Согласно предоставленной информации, в ДТП пострадали 3 человека.

Погиб 1 человек, его личность в настоящее время устанавливается.

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