Один человек погиб в результате столкновения машины с деревом в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Один человек погиб в результате столкновения машины с деревом в Дальнеконстантиновском районе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла 8 августа в 06:55 на автодороге местного значения Дальнее Константиново- Маргуша возле с. Малая Пица.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина врезалась в дерево.

Согласно предоставленной информации, в ДТП пострадали 3 человека.

Погиб 1 человек, его личность в настоящее время устанавливается.