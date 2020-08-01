Следователи СК выясняют обстоятельства гибели пенсионера в яме с жидкими отходами в Павловском районе Происшествия

Следователи СК выясняют обстоятельства гибели пенсионера в яме с жидкими отходами в Павловском районе. Как заявили в региональном СУ СК России, труп 73-летнего мужчины и трактор обнаружены в отстойной иловой яме возле д. Долгово. Причина гибели пенсионера - асфиксия жидкими отходами. Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. В СК сообщили, что яма находится на земельном участке, принадлежащем ООО Птицефабрика "Павловская".

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