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Происшествия

Следователи СК выясняют обстоятельства гибели пенсионера в яме с жидкими отходами в Павловском районе

08 августа 2020 12:48  [86] Происшествия

Следователи СК выясняют обстоятельства гибели пенсионера в яме с жидкими отходами в Павловском районе.

Как заявили в региональном СУ СК России, труп 73-летнего мужчины и трактор обнаружены в отстойной иловой яме возле д. Долгово.

Причина гибели пенсионера - асфиксия жидкими отходами.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

В СК сообщили, что яма находится на земельном участке, принадлежащем ООО Птицефабрика "Павловская".

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