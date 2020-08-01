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Общество

Грозы накроют Нижегородскую область в ближайшие часы

08 августа 2020 17:21  [103] Общество

Грозы накроют Нижегородскую область в ближайшие часы.

Об изменении погодных условий в восточной части региона сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, ссылаясь на сведения ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно предоставленной информации, повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Не исключаются случаи поражения молниями ряда объектов электроэнергетики, хранилищ топлива. Возможны сбои в работе жилищно-коммунальной сферы, происшествия с участием маломерных судов.

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