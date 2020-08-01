Грозы накроют Нижегородскую область в ближайшие часы.
Об изменении погодных условий в восточной части региона сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, ссылаясь на сведения ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно предоставленной информации, повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Не исключаются случаи поражения молниями ряда объектов электроэнергетики, хранилищ топлива. Возможны сбои в работе жилищно-коммунальной сферы, происшествия с участием маломерных судов.
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