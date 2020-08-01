В парке у Дворца культуры в Лыскове появятся световые деревья Общество

Световые деревья и качели появятся в парке у Дворца культуры в Лыскове, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении отмечается, что работы по благоустройству парка выполнены на 80% и проводятся благодаря участию региона в национальном проекте "Жилье и городская среда".

"Выделение федеральных средств на благоустройство является большим подспорьем для муниципалитетов в развитии городской среды, создании комфортных условий для жизни людей. В этом году мы планируем преобразить более 100 общественных пространств на территории региона. При этом главная задача – выполнить работы качественно, учитывая пожелания и потребности жителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в парке асфальтированы тротуары и площадки, установлено 7 игровых комплексов, оборудована зона отдыха со скамейками и урнами. Вокруг зоны отдыха появились световые деревья и качели.

"На детских площадках дети уже активно играют. Мы же заканчиваем монтаж наружного освещения и пусконаладку системы видеонаблюдения. После этого парк будет полностью готов", - добавил глава администрации Лыскова Игорь Добротворский.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.