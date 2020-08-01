Балконы Дома Советов в Нижегородском кремле отреставрируют за 1 млн рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Балконы Дома Советов (Нижегородский кремль, корпус 5) отреставрируют. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Администрация Нижнего Новгорода объявила электронный аукцион по поиску подрядчика для реставрации балконов северного фасада здания.

Отметим, "Дом Советов, 1929-1931 гг." (архитектор - Гринберг) является объектом культурного наследия федерального значения. В здание размещаются городская администрация и Дума Нижнего Новгорода.

По договору работы нужно выполнить в срок, не превышающий 45 календарных дней. Причем начать их не позднее, чем через три дня со дня заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,09 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета города.

Аукцион назначен на 18 августа этого года.

Напомним, в апреле администрация Нижнего Новгорода выбрала подрядчика, который должен был подготовить проектную документации на реставрацию ОКН "Дом Советов". Им стало ООО "Асгард".