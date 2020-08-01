Нижегородские компании оценили преимущества "Виртуальной АТС" от "Ростелекома" Бизнес

Более 650 нижегородских компаний подключили "Виртуальную АТС" от "Ростелекома" с начала этого года. Как сообщили в пресс-службе компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых клиентов выросло более чем вдвое.

Всего в Нижегородской области облачной телефонией провайдера пользуются свыше двух с половиной тысяч коммерческих и государственных организаций.

"В условиях пандемии многим компаниям пришлось перестраивать бизнес-процессы. Не потерять связь с клиентами, развернуть контакт-центр, сделать это быстро и без затрат на оборудование помогла “Виртуальная АТС”. Подключая облачную телефонию, организации чаще выбирают номер 8-800, на который можно бесплатно звонить из любого региона России", - сказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

Пользователи многоканальной "Виртуальной АТС" могут добавлять номера, перераспределять звонки, контролировать общение персонала с клиентами, создавать голосовое меню и интегрировать телефонию с CRM. Благодаря этим опциям потребители товаров и услуг всегда дозвонятся до сотрудников компании и получат необходимую информацию. Управлять сервисом легко в личном кабинете. Для этого не нужен специально обученный персонал.

"Основное направление деятельности нашей компании – формирование и доставка потребителям Нижегородской области платежных документов для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Для нас важно оперативно отвечать на вопросы абонентов. С помощью “Виртуальной АТС” мы решили нестандартную задачу по распределению звонков среди операторов для более качественного обслуживания жителей региона", - добавил генеральный директор межрегионального информационно-расчетного центра ООО "Центр-СБК" Анатолий Пономаренко.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте компании rt.ru и по бесплатному номеру 8 800 200 3000.