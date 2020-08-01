"Горячая линия" по перерегистрации захоронений на нижегородских кладбищах пройдёт 13 августа Общество

"Горячая линия" по перерегистрации захоронений на нижегородских кладбищах пройдёт 13 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сотрудники департамента благоустройства будут отвечать на вопросы с 9:00 до 15:00

Телефон "горячей линии": 423-05-25.

Напомним, кладбища разрешено посещать в Нижнем Новгороде с 29 мая. Ограничения были сняты.

Напомним также, что 2,9 млн рублей будет направлено из бюджета города на вывоз мусора с территории муниципальных кладбищ.