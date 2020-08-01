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Экономика

Нижегородская область снижает дефицит бюджета

12 августа 2020 14:42  [61] Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, с учетом поправок доходы бюджета будут увеличены на 9,2 млрд рублей — до 203,4 млрд рублей, сумма расходов вырастет на 8,9 млрд рублей — до 222,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 19,4 млрд рублей.

Между тем, при внесении поправок в бюджет области в прошлый раз дефицит бюджета составлял 19,5 млрд рублей. Таким образом при принятии новых поправок Законодательным собранием региона существующий дефицит будет снижен.

Как подчеркнул Глеб Никитин, изменения в бюджет носят сбалансированный характер.

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