Нижегородская область снижает дефицит бюджета Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, с учетом поправок доходы бюджета будут увеличены на 9,2 млрд рублей — до 203,4 млрд рублей, сумма расходов вырастет на 8,9 млрд рублей — до 222,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 19,4 млрд рублей.



Между тем, при внесении поправок в бюджет области в прошлый раз дефицит бюджета составлял 19,5 млрд рублей. Таким образом при принятии новых поправок Законодательным собранием региона существующий дефицит будет снижен.

Как подчеркнул Глеб Никитин, изменения в бюджет носят сбалансированный характер.