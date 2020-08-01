Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 18-21 августа Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 18-21 августа 2020 года. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности области.

В эти дни для проверки работоспособности комплексной системы экстренного оповещения нижегородцев будет проводиться отладка взаимодействия региональной платформы комплекса "Безопасный город" с комплексной системой экстренного оповещения населения.

Департамент просит жителей с пониманием отнестись к настройке оборудования.