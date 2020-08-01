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Общество

Движение транспорта будет ограничено по ул.Витебской

13 августа 2020 10:11  [88] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет ограничено по ул.Витебской в Канавинском районе. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

В частности, с 17 августа до 30 августа включительно в связи с ремонтом теплосетей будет временно прекращено движение транспорта по улице Витебской между домами №33 и №54.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта перекрыто в районе пр.Гагарина весь август.

Также движение транспорта перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.

Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.

Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, перекрыты в июле-августе.

Участок по ул. Студеной перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).

Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) частично перекрыты в июле-сентябре.

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