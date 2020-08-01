Двух нижегородцев на надувном матрасе унесло в море в Сочи 13 августа 2020 года. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
В 7:20 предположительно нетрезвые отдыхающие плавали на матрасе в районе пляжа "Лазаревский 2", когда их стало уносить течением все дальше от берега. К спасателям обратилась жена одного из пострадавших.
Для того, чтобы вернуть нижегородцев на сушу, пришлось использовать катер. Мужчин подобрали в удалении одного километра от берега.
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