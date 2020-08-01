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Общество

Двух нижегородцев на надувном матрасе унесло в море в Сочи

13 августа 2020 12:55  [108] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двух нижегородцев на надувном матрасе унесло в море в Сочи 13 августа 2020 года. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В 7:20 предположительно нетрезвые отдыхающие плавали на матрасе в районе пляжа "Лазаревский 2", когда их стало уносить течением все дальше от берега. К спасателям обратилась жена одного из пострадавших.

Для того, чтобы вернуть нижегородцев на сушу, пришлось использовать катер. Мужчин подобрали в удалении одного километра от берега.

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