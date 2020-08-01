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Происшествия

Разлившаяся неизвестная жидкость горит около одного из домов в Дзержинске (ВИДЕО)

13 августа 2020 17:16  [95] Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Около дома №1 на ул 1 Мая в Дзержинске горит разлившаяся неизвестная жидкость. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что при горении жидкость интенсивно испаряется. Площадь розлива составляет 50 кв. метров.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 15:13. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, а также экологи ("Инженерно-экологическая служба Дзержинска") и специалисты Роспотребнадзора.

Последние доставили лаборатории для того, что бы проверить воздух и почву.

Видео предоставлено ГУ МЧС:

 

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