Разлившаяся неизвестная жидкость горит около одного из домов в Дзержинске (ВИДЕО)

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Около дома №1 на ул 1 Мая в Дзержинске горит разлившаяся неизвестная жидкость. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что при горении жидкость интенсивно испаряется. Площадь розлива составляет 50 кв. метров.
Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 15:13. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, а также экологи ("Инженерно-экологическая служба Дзержинска") и специалисты Роспотребнадзора.
Последние доставили лаборатории для того, что бы проверить воздух и почву.
Видео предоставлено ГУ МЧС:
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