Реверс на трассе М-7 по мосту через Кудьму организуют с 24 августа Общество

Фото: Яндекс.Карты

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" информирует, что с 24 августа вводятся временные ограничения движения по мосту через реку Кудьма на 447 км автодороги М-7 "Волга" в Нижегородской области.

На искусственном сооружении пройдут плановые гарантийные работы.

В период с 24 по 27 августа и с 31 августа по 3 сентября движение будет организовано в реверсивном режиме с 9:00 до 20:00.

Проезд по мосту в пятницу 28 августа и в выходные 29-30 августа осуществляется в штатном режиме.

Упрдор просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут, с учетом затруднения движения. При проезде ремонтных участков следить за знаками и соблюдать временную схему движения.