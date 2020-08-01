Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 14 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 463 заболевших COVID-19 — это на 56 человек больше, чем вчера.

Обнародованы новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 510 человек, в том числе 128 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - было зарегистрировано 130 новых случая COVID-19.

Стал известен доход губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2019 год

За прошлый год общая сумма дохода губернатора Глеба Никитина составила 4 869 246 рублей, что на 176 734 рубля больше, чем годом ранее. Доход супруги губернатора за 2019 год снизился на 2 644 338 рублей и составил 3 241 168 рублей. За 2019 год Глеб Никитин стал владельцем двух автомобилей нижегородского производства: ГАЗ 22177 ("Соболь") и ГАЗ 3102 ("Волга"). В собственности супруги появилась квартира, расположенная в Нижнем Новгороде.

Похолодание вышло на пик. Когда нижегородцам ждать тепла?

Синоптики утверждают, что долго оставаться при холодной погоде нижегородцам не придется. Ненастье будет вытесняться антициклоном: уже в субботу направление воздушных потоков сменится на западное, и начнут поступать атлантические воздушные массы, приносящие тепло.

Документы по компенсации дольщикам ЖК "На Гончарова" начнут принимать 17 августа

Завершать строительство ЖК не будут. Размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого в зависимости от цены квадратного метра равнозначных жилых помещений.

Порядка 30 стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде во время фестиваля "Место"

Фестиваль "Место" пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 23 августа. Для участия в нем приедут уличные художники из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск. Художники создадут порядка 30 стрит-арт объектов.

Нижегородского предпринимателя Андрея Климентьева просят признать банкротом

Конкурсный управляющий обанкротившегося нижегородского ООО "Сеченовская Нива" Дмитрий Капустин просит признать банкротом Андрея Климентьева. Сумма требований составляет 15,8 млн рублей.